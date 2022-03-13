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Бастрыкин поручил расследовать массовое убийство мирных жителей в ЛНР украинскими военными

Анна Касаткина
19:44 13.03.2022
Глава СК поручил следователям собрать и зафиксировать доказательства, установить всех причастных к преступлению лиц для последующего привлечения их к уголовной ответственности.
Бастрыкин поручил расследовать массовое убийство мирных жителей в ЛНР украинскими военными
© Фото: СК РФ
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает СК РФ.

«Председатель Следственного комитета дал указание ГСУ (Главному следственному управлению) СК России расследовать обстоятельства массового убийства мирных жителей на территории Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении на сайте силового ведомства.

Бастрыкин поручил следователям собрать и зафиксировать доказательства, установить всех причастных к преступлению лиц для последующего привлечения их к уголовной ответственности, уточнили в СК.

В ведомстве напомнили, что подразделения Народной милиции ЛНР в ходе наступления ранее обнаружили места массового убийства мирных жителей в районе железной дороги. Отступающие украинские войска выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве живого щита, а тех, кто оказывал сопротивление или пытался бежать, расстреливали, рассказали в Народной милиции.

Ранее в ЛНР уточнили, что на месте найдены расстрелянные тела, а не захоронения, некоторые люди могли выжить.

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