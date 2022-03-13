Народная милиция ЛНР: на месте массового убийства в Попасной найдены выжившие

На месте массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги могут быть выжившие. Об этом журналистам заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Он уточнил, что люди по всей видимости расстреляны украинскими войсками: они использовались как «живой щит», либо убиты как свидетели преступлений ВСУ. Филипоненко добавил, что так как линия передовой сдвинулась, допуск к месту ограничен.

«Это не захоронения, это по факту расстрелянные тела, по информации наших подразделений, там есть еще выжившие», - сказал он.

Ранее в Народной милиции заявили, что обнаружили места массового убийства мирных жителей в ходе наступления на Попасянском направлении.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Минобороны России неоднократно заявляло о преступлениях украинских националистов, которые срывают эвакуацию мирного населения, используют их в качестве «живого щита», под угрозой расправы забирают у людей продукты питания и вещи первой необходимости.