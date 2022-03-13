«Живой щит»: силы ЛНР обнаружили места массового убийства мирных жителей

Места массового убийства мирных жителей обнаружили силы Луганской народной республики в ходе наступления на Попаснянском направлении. Об этом в Telegram заявила Народная милиция ЛНР.

«В ходе наступления на Попаснянском направлении, подразделениями Народной милиции были обнаружены места массового убийства мирных жителей в районе Попаснянской железной дороги», - говорится в сообщении.

Уточняется, что отступающие войска противника выгоняли людей из подвалов и использовали их в качестве «живого щита». Те, кто оказал сопротивление или пытался сбежать, были расстреляны, заявили в Народной милиции.

«Военные преступления не имеют срока давности, все виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслуженное наказание», - добавили в ведомстве.

Ранее в Минобороны России рассказали, что жители Украины заявляют об ужасах и зверствах со стороны боевиков нацбатальонов, убийствах, насилии, обысках и незаконных арестах.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.