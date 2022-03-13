Слуцкий: возможное подписание документов на переговорах РФ и Украины снизит градус напряжения

Возможное подписание документов по результатам переговоров России и Украины снизит градус напряжения, этот шаг «архиважен». Об этом заявил депутат Госдумы России Леонид Слуцкий.

«Подписание этих документов ляжет в основу снижения градуса напряжения в ходе военной операции и, конечно, спасения многих людей», - сказал он RT Arabic.

По его словам, в позициях обеих сторон на переговорах наметился значительный прогресс. Слуцкий ожидает, что в ближайшее время он может перерасти в единую позицию и привести к подписанию документов.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

Стороны ранее начали переговорный процесс. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Белоруссии 7 марта, на ней Россия передала украинской стороне большой набор документов, включающий конкретные договоры, проекты и предложения. Украинская делегация забрала документы с собой для изучения.

Переговоры стороны продолжают в видеоформате. Ранее президент России рассказал о их ходе французскому лидеру Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу.