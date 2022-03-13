Слуцкий заявил, что Европа начинает прозревать относительно политики США и НАТО

Европа начинает прозревать и понимать, что втянута Соединенными Штатами и блоком НАТО в лишенную здравого смысла в игру. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий.

«Европа начинает прозревать и понимать, что они втянуты США и блоком НАТО в совершенно вывихнутую, лишенную здравого смысла игру», - сказал он RT.

Он пояснил, что российские нефть и газ в Европе на 100 процентов невозможно, несмотря на то, что есть «катарский газ, алжирские углеводороды». По словам Слуцкого, они не могут покрыть необходимости Европы в нефти и газе даже на половину.

Ранее немецкое издание Das Erste сообщило, что половину поставок из России Германии заместить не удастся, остается только экономить и понижать температуру в домах.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких западных санкций. В частности, США запретили импорт энергоносителей из РФ.