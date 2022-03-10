Путин заявил, что США обманывают свое население и прикрываются Россией

Соединенные Штаты пытаются обмануть собственное население, обвиняя Россию в росте цен и инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Президент объяснил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что ничтожно мало. Цены на американском рынке растут, но Россия не имеет к этому отношения, уточнил президент.

«Здесь совершенно ни при чем запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, для того чтобы обмануть в очередной раз свое собственное население», - сказал Путин.

Он также добавил, что сейчас США предпринимают попытки наладить отношения с Ираном и Венесуэлой, против которых ранее вводили нелегитимные санкции, и выразил уверенность, что в дальнейшем так же будет и с Россией.

РФ с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по защите жителей Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких санкций со стороны иностранных государств, в частности, США запретили в страну импорт российской нефти.