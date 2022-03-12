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СМИ предрекли Германии холодные дома и закрытие бизнеса из-за отказа от российского газа

Анна Касаткина
22:51 12.03.2022
Половину объема поставляемого из России СПГ Германия заменить не в состоянии, пишет издание Das Erste.
СМИ предрекли Германии холодные дома и закрытие бизнеса из-за отказа от российского газа
© Фото: Газпром
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Европейцам придется снижать температуру в квартирах, а немецкому бизнесу переносить производство за границу в случае от российского газа. Об этом говорится в материале немецкого издания Das Erste.

Отмечается, что независимость ФРГ от российских энергоносителей может быть достигнута двумя способами: резким прекращением поставок или созданием альтернативы.

Второй вариант потребует времени, пишет автор материала Вера Вольфскампф. Без больших затрат Европа не сможет отказаться от топлива из России, которое составляет 40% от всего потребления на континенте, уточняет она со ссылкой на данные Института Брейгеля в Брюсселе.

Поставками природного газа из Норвегии и Северной Африки, а также из США и Катара можно заменить только половину заявленного объема, рассказал изданию экономист Георг Захманн. Германии для этого придется ускорить строительство терминалов для СПГ, изначально срок строительства оценивался в три года.

Вторую половину поставок, по словам Захманна, заменить невозможно, поэтому немцам остается только экономить.

«Если мы снизим температуру на один градус, мы сэкономим 7,5 процента газа, используемого для отопления», - подчеркнул он.

Сильнее всего пострадает в этой ситуации бизнес по производству удобрений, металлургические предприятия, химическая промышленность. По мнению экономиста, часть этих предприятий могут переехать из Германии.

Природный газ также необходим для производства электроэнергии. Отмечается, что политики из Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) сомневаются в отказе от атомной энергетики, однако правящая коалиция исключила продление срока службы АЭС. В нынешних условиях подорожает также электричество и отопление, и властям придется поддержать малоимущих.

Ранее в Германии заявили, что продолжат сотрудничать с Россией в области энергоснабжения, так как поставки энергоносителей нельзя заменить в одночасье. Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из РФ, так как данный шаг важен для обеспечения повседневной жизни жителей ЕС, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. В связи с этим против РФ введен ряд жестких западных санкций. В частности, США запретили импорт энергоносителей из РФ.

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