Песков оценил вероятность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента добавил, что пока преждевременно говорить о результатах переговоров, которые ведет группа во главе с Владимиром Мединским.
© Фото: ТРК "Звезда"
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Песков оценил вероятность встречи Путина с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента добавил, что пока преждевременно говорить о результатах переговоров, которые ведет группа во главе с Владимиром Мединским.
© Фото: ТРК "Звезда"
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