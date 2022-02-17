Зеленский снова предложил Путину провести переговоры
Украинский лидер указал на готовность вести диалог «в любом формате».
© Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российском лидеру Владимиру Путину провести переговоры. Он также указал на готовность провести диалог в «любом формате».
«Дипломатия начнется, когда мы сядем за стол переговоров», - цитирует ТАСС слова Зеленского.
Ранее в Кремле не исключили встречу президента Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским в ходе визита в Пекин. При этом из-за ограничений по коронавирусу в планах российского лидера двусторонних встреч нет - в том числе не планируется встреча с Зеленским.