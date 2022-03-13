В стране и мире МО РФ показало кадры уничтожения украинской установки РСЗО беспилотником Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом. © Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Министерство обороны России показало кадры уничтожения беспилотником реактивной системы залпового огня Вооруженных сил Украины. «Реактивная установка залпового огня была уничтожена беспилотным летательным аппаратом ВКС России с высоты более 3 тысяч метров высокоточным боеприпасом», - сообщили в министерстве. Задействованные беспилотные летательные аппараты в специальной военной операции осуществляют разведку, корректировку огня, а также боевое применение средств поражения по целям. Сегодня российское оборонное ведомств опубликовало видео точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» при уничтожении полевого командного пункта ВСУ. На кадрах объективного контроля зафиксировано попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели. Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что, по данным военного ведомства, в общей сложности в ходе российской спецоперации по защите народных республик Донбасса удалось вывести из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика