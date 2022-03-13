МО РФ: за время спецоперации ВС РФ выведены из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины
За время специальной военной операции по защите Донбасса подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации выведены из строя 3687 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Авиацией и ПВО воздушно-космических сил России сбит один самолет Су-24 украинских военно-воздушных сил в районе Любимовка и два беспилотных летательных аппарата. Уничтожено: 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудий полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.
Подразделения российских вооруженных сил за сутки продвинулись до 14 километров. В ходе наступательных действий установлен контроль над южными районами населенных пунктов Благодатное, Владимировка, Павловка и Никольское.
О начале военной спецоперации по защите населения Донбасса президент Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главная цель операции - демилитаризация и денацификация Украины, уточнил глава государства.
Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов