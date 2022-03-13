Уничтожение полевого командного пункта ВСУ высокоточным снарядом «Краснополь» показали на видео
На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание и полное уничтожение одиночной цели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео точечного удара высокоточным снарядом «Краснополь» артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ .
На видео объективного контроля зафиксировано точное попадание высокоточного артиллерийского снаряда в командный пункт и полное уничтожение одиночной цели.
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Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов