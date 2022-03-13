Володин назвал панику в обществе главной целью западных санкций

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что главная цель западных санкций - создание напряжения в российском обществе и призвал соотечественников не поддаваться паническим настроениям. Володин обратился к россиянам с просьбой более внимательно относиться друг к другу.

«Паника и напряжение в обществе - то, чего ждет Вашингтон и НАТО, развязав против нас беспрецедентную экономическую войну. Многие вспоминают 90-е, запасаясь продуктами питания, создавая повышенный спрос. Но сегодня время другое. Никого не оставят один на один с проблемами. Продовольственная безопасность обеспечена. Ажиотаж на руку спекулянтам», - написал Володин в своем Telegram-канале.

Что касается бизнеса, то спикер Госдумы попросил коммерсантов отнестись с пониманием к происходящим событиям и постараться избежать необоснованного завышения цен. Ситуация постепенно нормализуется, считает Володин, как это было во время пандемии коронавируса.

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», - добавил спикер Госдумы РФ.

Западные страны ввели против России масштабные экономические санкции. Под ограничения попали крупные банки, госкомпании, физические лица. Многие иностранные бренды сократили свое присутствие на рынках РФ или вовсе ушли. Сейчас правительство регулярно проводит совещания по вопросам минимизации последствий рестрикций и готовит ответные меры.

Отношения России с коллективным Западом резко ухудшились на фоне проводимой Москвой специальной военной операции по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля.