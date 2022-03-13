Обозреватель Spiegel заявил, что санкции против России раскалывают Европу

Обозреватель немецкого издания Spiegel Маркус Беккер заявил, что чем дольше сохраняются санкции против России из-за ситуации на Украине, тем более заметным становится раскол внутри самой Европы.

«Чем больше людей гибнет и чем сильнее западные санкции бьют по ЕС, тем больше трещин на европейском фронте», - написал Беккер в своей статье.

Автор отмечает, что прошедший ранее саммит ЕС в Версале должен был продемонстрировать единство среди стран-членов Евросоюза. Но по итогам встречи выяснилось, что Европа не может договориться о новых санкциях против России.

В частности, по словам Беккера, требование восточных членов Евросоюза - прекращение поставок российских энергоносителей - также отвергли на Западе.

«Премьер-министр Люксембурга Беттель даже неявно обвинил сторонников ужесточения санкций против России в том, что они хотят свалить законопроект на чистых доноров ЕС», - подчеркнул обозреватель.

Несколькими днями ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, четвертый по счету пакет санкций против РФ. Его целью, по словам главы ЕК, является экономическая изоляция страны.

Подчеркивалось, что запреты коснутся товаров класса «люкс», криптовалют и инвестиций в энергетический сектор РФ.

Санкции против России страны Запада стали вводить после 24 февраля. В тот день президент РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.