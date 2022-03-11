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Генсек НАТО заявил, что санкции против России дорого обойдутся всему миру

Анна Назайкина
18:55 11.03.2022
Он подчеркнул, что организация будет продолжать политику санкций против Москвы до тех пор, пока Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине.
Генсек НАТО заявил, что санкции против России дорого обойдутся всему миру
© Фото: Panoramic, KeystonePressAgency, Globallookpress
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Санкционная политика в отношении России будет иметь последствия для всего мира, никто не имел желания их вводить, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на дипломатическом форуме в Анталье.

«Конечно, мы ввели беспрецедентные санкции в отношении России... Комбинация конкретной поддержки и санкций против России оказали давление на президента РФ Путина. Никто не хотел вводить эти санкции. Эти санкции дорого обойдутся всему миру, в том числе тем странам, которые их вводили, - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что организация будет продолжать политику санкций против Москвы до тех пор, пока Россия не прекратит специальную военную операцию на Украине.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика страны адаптируется к санкциям, введенным Западом против России, что в итоге приведет к ее независимости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент в стране фактически отсутствуют условия для дефолта.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций. 

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