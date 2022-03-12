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Разруха и обломки: как выглядят окраины Мариуполя после ухода ВСУ

Олег Лавров
08:32 12.03.2022
Сейчас под контролем Народной милиции находится около 60% территории Донецкой республики, включая окраины Мариуполя.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Народная милиция Донецкой Народной Республики при поддержке российских военных ведет бои за Мариуполь. Освобождена Сартана - населенный пункт на подступах к Мариуполю. Сейчас войска подходят к городу с северной стороны. Инженеры возвели временную переправу, которую ВСУ уничтожили при отступлении. Она связывает Мариуполь и Сартану. По ней  жители поселка теперь могут получать гуманитарную помощь.

Вокруг населенного пункта расположились расчеты ДНР. Огонь по позициям противника не прекращается. На центральной улице Мариуполя безлюдно. Не видно даже домашних животных. Сартану освободили в начале марта, большую часть поселка эвакуировали. Но такая возможность есть не у всех. На улице стоят сгоревшие автомобили. Местный житель рассказывает, что давно бы уже уехал, но ждет возвращения сына. Семнадцатилетний юноша сейчас в Мариуполе. Последний раз они разговаривал по телефону почти три недели назад.

«Он спортсмен у меня, поступил в школу МВД», - рассказал местный житель по имени Виктор.

Практически все витрины магазинов в Сартане разбиты. Гуманитарной помощи на всех не хватает, несмотря на то что она приходит регулярно. Специальные таблички информируют о том, что все ценные вещи из магазинов вывезены. Соседнему продуктовому повезло меньше. По обстановке внутри становится очевидно - продукты выносили в спешке. В кассовых аппаратах денег нет. Терминалы оплаты сотовой связи и банкоматы на входе вскрыты. Кто конкретно мародерствовал в поселке - сейчас сказать сложно. Военные вместе с добровольцами Донбасса опрашивают население.

«Жизнь налаживается потихонечку. После того, как ушла бывшая Украина и это будет территория ДНР - жизнь наладится, жители довольны сложившейся ситуацией», - уверена представитель союза добровольцев Донбасса Анастасия.

Около 60% территории Донецкой республики сейчас находится под контролем народной милиции. Это 84 населенных пункта. Войска ДНР взяли стратегически важный объект - Волноваху. Жители освобожденного города постепенно выходят на свет из своих подвалов. Вместе с детьми они прятались там от бомбежек неделями.

Кольцо вокруг Мариуполя сжимается. Войска ДНР ведут городские бои и как говорят командиры, населенный пункт должны взять со дня на день.

Материал подготовили: Олег Лавров и Михаил Долгов

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