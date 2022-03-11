Корреспондент «Звезды» показал состояние окраин Мариуполя после бомбежек украинских националистов

Окраины Мариуполя в сплошном дыму после бомбежек украинских националистов, жители ближайших населенных пунктов из-за разрушенной инфраструктуры не могут получить гуманитарную помощь. На месте побывал корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко.

Окраины Мариуполя в дыму - их бомбят не силы ДНР, так как в городе остаются мирные жители, а националистские батальоны, засевшие в центре. Стрельба в этом районе слышится постоянно.

Поселок Сартана долгое время находился под контролем Украины и подвергся бомбежкам с украинской же стороны. Основной удар пришелся на жилые дома, пострадали и другие здания, такие как магазины.

«Оба моста на юге и на севере Сартаны разгромлены бомбежками, поэтому гуманитарную помощь сюда доставить невозможно. Люди, оставшиеся без еды, без воды, без всяких средств к существованию, вынуждены заходить в магазин и забирать все, что осталось на полках», - рассказывает корреспондент.

Ранее «Звезда» сообщала, что украинские националисты не дают мирным граждан эвакуироваться из Мариуполя по гуманитарному коридору, жителям города приходится покидать город самостоятельно, под градом пуль.