Корреспондент «Звезды» Станислав Иващенко подтвердил сообщения СМИ о том, что в центре Донецка прогремел мощный взрыв. На данный момент подробности произошедшего выясняются.

Несколькими днями ранее мощный взрыв прогремел в юго-западной части Луганска. Как утверждалось, звук слышался во всех районах города, жители Луганска ощутили сильную взрывную волну.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что киевские власти продолжают категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что желающих выехать в РФ среди мирных жителей и иностранных граждан нет.

В военном ведомстве подчеркнули, что только за последние сутки укрыться от произвола националистов в России изъявили желание еще 23 127 человек, а всего их уже 2 619 026 человек в двух тысячах населенных пунктах Украины.

Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.