На юго-западе Луганска прогремел мощный взрыв

Мощный взрыв прогремел в юго-западной части Луганска, передает корреспондент ТАСС. Как утверждается, звук слышался во всех районах города, жители Луганска ощутили сильную взрывную волну.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего. Кроме того, было отмечено, что после ЧП в городе произошло резкое ухудшение работы местного мобильного оператора связи.

Напомним, что утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о начале специальной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Сегодня, 9 марта, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что проводимая Россией специальная военная операция упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок войск Украины на неподконтрольные Киеву Луганскую и Донецкую народные республики в марте этого года. МО РФ показало секретные документы нацгвардии Украины, подтверждающие подготовку Киевом наступления на Донбасс.