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В Минобороны РФ заявили, что Киев продолжает отвергать гумкоридоры в сторону России

18:00 11.03.2022
За последние сутки укрыться от произвола националистов в России изъявили желание еще 23 127 человек, сообщил глава НЦУО МО РФ.
© Видео: МО РФ © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Киевские власти продолжают категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что желающих выехать в РФ среди мирных жителей и иностранных граждан нет. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Официальный Киев, по-прежнему, продолжает категорически отвергать гуманитарные коридоры в сторону России, утверждая, что мирных жителей и иностранных граждан, желающих выехать на территорию Российской Федерации просто нет. Мы уже говорили по этому поводу - это ложь и циничный обман», - сказал он на брифинге.

По его словам, за последние сутки укрыться от произвола националистов в России изъявили желание еще 23 127 человек, а всего их уже 2 619 026 человек в двух тысячах населенных пунктах Украины.

Мизинцев рассказал, что из десяти предложенных РФ маршрутов украинская сторона согласовала только два - на киевском и мариупольском направлениях, при этом ни одного - в Россию.

«Киевские власти при этом дополнительно заявили еще четыре маршрута из городов Изюм, Энергодар, Волновахи и на житомирском направлении. Чисто в гуманных целях мы согласились и с ними», - добавил он.

Без участия украинской стороны из опасных зон различных районов Украины, а также Луганской и Донецкой народных республик России удалось эвакуировать 34 555 человек, из которых 3 562 ребенка. Всего с начала проведения специальной военной операции эвакуировано более 223 тысяч человек, из них 50 258 детей. Государственную границу Российской Федерации пересекли 23 253 единицы личного автотранспорта, из них за сутки - 1 249, подчеркнул глава НЦУО.

На брифинге Мизинцев также рассказал, что в Сумах украинские националисты проводят рейды в частных домах, под угрозой убийства они насильно изымают продукты, горюче-смазочные материалы, технику и автомобили у мирных жителей.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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