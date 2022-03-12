Врач назвала полезную альтернативу фастфуду

В современном мире многие люди для быстрого перекуса часто используют фастфуд. Однако мало кто задумывается, что такой вид еды не очень полезен для здоровья. Медики, однако, знают способы, как не остаться голодным и не употреблять при этом блюда из ресторанов быстрого питания, и об этих способах в беседе с РИА Новости рассказал врач-диетолог отдела диетологической помощи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Елизавета Варданян.

Так, по ее словам, фастфуд можно заменить кисломолочными продуктами, сыром, орехами, фруктами, овощами или ягодами.

«Если нет времени на приготовление еды или человек пребывает в сверхзанятом режиме, то в качестве перекуса рекомендуется использовать кисломолочные продукты, натуральные белые сорта сыра, свежие орехи, сезонные фрукты и ягоды, а также различные овощи», - приводит агентство слова специалиста.

Варданян добавила, что здоровой альтернативой бургеру может стать домашний сэндвич из цельнозернового хлеба с сыром и овощами.

Врач при этом предупредила, что блюда быстрого питания богаты трансжирами, в основе которых - дешевое растительное масло, преимущественно пальмовое, подвергающееся по технологии производства воздействию химических ускорителей реакции и высокой температуры. Регулярное употребление фастфуда резко увеличивает риски развития воспалительных реакций и инсулинорезистентности.

Специалист обратила внимание, что, согласно результатам проведенных исследований, потребление содержащих сахар напитков закономерно приводит к развитию хронических метаболических заболеваний. Например, метаболический синдром и сахарный диабет второго типа. Помимо этого, сладкая вода провоцирует патологии сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, из-за ее употребления может происходить рост заболеваний полости рта у подростков, в том числе в виде развития патологической стираемости зубов и кариеса.

«Проведенное НМИЦ эндокринологии рандомизированное контролируемое испытание в течение шести месяцев показало, что ежедневное потребление 1 литра обычной кока-колы приводит к увеличению накопления жира в печени. При этом полуобезжиренное молоко с той же калорийностью такого действия, как нами установлено, не оказывает такого эффекта», - поделилась диетолог информацией.

В заключение Елизавета Варданян рассказала, что напитки Pepsi и Coca-Cola следует заменять обычной водой, для вкуса можно добавить туда разные травы, ягоды или цитрусовые. В составе сладких напитков, таких как компоты, морсы, соки, по словам эксперта, используются простые сахара, способные включать в организме те же механизмы, что и сладкие газированные напитки, в связи с чем их употребление лучше ограничить.

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