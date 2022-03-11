Байден запретил импорт алмазов, рыбы и спиртных напитков из России

Президент США Джо Байден подписал указа о запрете импорта морепродуктов, рыбы, алмазов и спиртных напитков из России. Об этом заявили в Белом доме.

Как следует из заявления Байдена, озвученного в ходе телевизионного обращения к нации, эта мера стала следующим шагом в запрете импорта продукции, и на этот раз она коснулась «хрестоматийных» сфер российской экономики. К таким президент США причислил икру, бриллианты и алкоголь.

Ранее Соединенные Штаты Америки отказались от закупки российских энергоносителей, в том числе нефти, газа и угля. Президент США отметил, что это решение ударит и по самим Штатам, но Вашингтон считает, что должен пойти на такой шаг. Байден заявил, что продолжит и дальше принимать санкционные меры, которые, по его словам, фактически обрушат российскую экономику.

Очередной виток санкционного противостояния коллективного Запада с Россией стал следствием специальной военной операции по защите жителей Донбасса. О ее начале президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель операции - демилитаризация и денацификация Украины. После этого ряд иностранных брендов заявил о приостановке работы на территории РФ или полном уходе с рынка.