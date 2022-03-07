Германия продолжит сотрудничать с Россией в сфере энергоснабжения

Германия продолжит сотрудничать с Россией в области энергоснабжения, так как поставки энергоносителей нельзя заменить в одночасье. Об этом заявил в понедельник, 7 марта, канцлер ФРГ Олаф Шольц.

По его словам, правительство Германии уже несколько месяцев работает с партнерами в Европейском союзе и за его пределами, чтобы найти альтернативы российской энергии. Однако эта замена не происходит в одночасье, уточнил канцлер ФРГ.

«Поэтому с нашей стороны было сознательным решением продолжить деятельность коммерческих предприятий в области энергоснабжения с Россией», - цитирует Шольца пресс-служба кабмина Германии.

Он добавил, что Европа умышленно вывела из-под санкций поставки энергоносителей из РФ, так как данный шаг важен для обеспечения повседневной жизни жителей ЕС.

«Сейчас нет другого способа обеспечить энергопоставки в Европу для производства тепла, для транспорта, электроснабжения и промышленности», - подчеркнул Шольц.

В то же время он поприветствовал западные санкции в отношении РФ, уточнив, что такое давление нужно, чтобы «сильно ударить по России».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. В связи с военной операцией ряд государств ввели серьезные санкции в отношении РФ.