Армия МО РФ: в Мариуполе неонацисты забрали у людей последние продукты, сопротивлявшихся расстреляли © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Неонацисты в Мариуполе устроили так называемый «мародерский рейд» в Мариуполе, забрали у мирных граждан последние продукты, а сопротивлявшихся расстреляли. Об этом на брифинге 12 марта заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев. «Сегодня в Мариуполе вооруженные банды неонацистов устроили очередной так называемый "мародерский рейд" по жилым домам, в ходе которого под угрозой физической расправы забрали у мирных граждан последние продукты питания, одежду и ценные вещи, а оказавших малейшее сопротивление - расстреляли на месте», - сказал он. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика