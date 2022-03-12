МО РФ: гуманитарная ситуация в отдельных городах Украины достигла катастрофических масштабов

Гуманитарная ситуация на Украине продолжает стремительно ухудшаться, а в некоторых городах достигла катастрофических масштабов. Об этом на брифинге заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

«Гуманитарная ситуация на Украине к сожалению, продолжает стремительно ухудшаться, а в отдельных городах достигла катастрофических масштабов. Вооруженные формирования националистов минируют жилые кварталы, разрушают мосты и дороги, уничтожают объекты жизнеобеспечения», - сказал он.

Преступные и предательские действия по отношению к собственному народу украинских властей ведут к тому. что гражданское население вынуждено выживать без тепла, электричества, водоснабжения, продуктов питания и медикаментов, подчеркнул Мизинцев. Он отметил, что официальный Киев, зная истинное положение дел «на земле», через украинские СМИ цинично утверждает, что это якобы действия Вооруженный сил России.

«При этом все эти бесчинства - минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах, происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», - добавил глава НЦУО.

По его словам, в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация: сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами, которые пресекают любые попытки выхода людей из города, угрожая физической расправой.