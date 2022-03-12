МО РФ: Киев вновь не подтвердил ни один гумкоридор в сторону России

Украина в очередной раз не подтвердила ни один гуманитарный коридор в сторону России. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Как отметил Мизинцев, это в очередной раз доказывает безразличие официального Киева к собственному народу. В результате того, что украинская власть сопротивляется в ответ на гуманитаные усилия, гражданское население вынуждено выживать в ужасных условиях.

«Люди находятся на грани отчаяния, а официальный Киев, зная истинное положение дел на «земле», продолжает цинично, через украинские СМИ утверждать, что это якобы результаты действий Вооруженных Сил России… При этом все эти бесчинства - минирования, подрывы, оборудование огневых точек в жилых кварталах, больницах, школах, детских садах, происходят на глазах живых свидетелей, которые рано или поздно расскажут миру всю правду об этой трагедии», - говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что киевский режим запретил мэрам украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией, а несогласных просто расстреливают. За любыми контактами с российской стороной следует наказание, даже если речь идет исключительно о гуманитарной помощи и спасении мирного населения.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.