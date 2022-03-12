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МО РФ: приговоры на Украине сейчас выносят люди с оружием в руках

21:31 12.03.2022
МО РФ: приговоры на Украине сейчас выносят люди с оружием в руках
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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