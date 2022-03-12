МО РФ: СБУ получила строжайшие указания выявлять звонки от тех, кто хочет эвакуироваться

Служба безопасности Украины получила строгое указание о работе с мирными гражданами, которые хотят эвакуироваться в сторону России. Об этом заявил глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, СБУ выявляет звонки граждан в круглосуточном режиме. Кроме того, они проводят тотальные массовые проверки, аресты, задержания, допросы и обыски. Карается любое стремление получить защиту в России.

«Мы вынуждены теперь всех обращающихся к нам инструктировать, чтобы они немедленно уничтожали все возможные контакты, исходящие звонки и сообщения, которые могут позволить даже малейшим образом заподозрить их в общении с нашим координационным штабом, а также другими организациями и ведомствами Российской Федерации», - отметил Мизинцев.

Кроме того, Украина в очередной раз не подтвердила ни один гуманитарный коридор в сторону России. Как отметил Мизинцев, это в очередной раз доказывает безразличие официального Киева к собственному народу. В результате того, что украинская власть сопротивляется в ответ на гуманитарные усилия, гражданское население вынуждено выживать в ужасных условиях.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.