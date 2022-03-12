ВС РФ за день продвинулись на 12 км и установили контроль над двумя поселками

Вооруженные силы России за день установили контроль над двумя населенными пунктами Украины: Новооандреевкой и Кириловкой. Также они вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка - Благодатное. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что продвижение за день составило 12 километров.

«Группировка войск Луганской Народной Республики взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк», - сообщил Конашенков.

По его словам, за день авиация и ПВО ВКС России сбили в воздухе один вертолет Ми-24 украинских ВВС и три беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

За все время спецоперации ВС РФ вывели из строя 3593 объекта военной инфраструктуры Украины.

Также Минобороны России показало новую карту с перешедшими под контроль ВС РФ районами Украины.

Материал подготовили: Иван Линдеманн и Николай Баранов