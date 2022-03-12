Минобороны России показало новую карту с перешедшими под контроль ВС РФ районами Украины

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Он добавил, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк.

На брифинге Конашенков также сообщил, что за время специальной операции на Украине из строя выведено 3593 объекта военной инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.