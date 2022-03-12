Минобороны России показало новую карту с перешедшими под контроль ВС РФ районами Украины
Продвижение войск за день составило 12 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Министерство обороны России опубликовало новую карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ.
Как сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ВС РФ продолжили наступление на широком фронте и установили контроль над рядом населенных пунктов.
«Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка - Благодатное», - сказал он.
Продвижение за день составило 12 километров, уточнил Конашенков.
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