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Минобороны России показало новую карту с перешедшими под контроль ВС РФ районами Украины

19:28 12.03.2022
Продвижение войск за день составило 12 километров.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министерство обороны России опубликовало новую карту районов Украины, перешедших под контроль Вооруженных сил РФ.

Как сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, ВС РФ продолжили наступление на широком фронте и установили контроль над рядом населенных пунктов.

«Вооруженные Силы Российской Федерации, продолжая наступление на широком фронте установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка, Кириловка и вышли на рубеж Новомайорское - Павловка - Никольское - Владимировка - Благодатное», - сказал он.

Продвижение за день составило 12 километров, уточнил Конашенков.

© Минобороны России

Он добавил, что группировка войск Луганской народной республики (ЛНР) взяла под контроль населенные пункты Молодежное, Возгорье и овладела южной и центральной частью населенного пункта Попасная. Передовые отряды Луганской народной милиции вышли на окраины города Северодонецк.

На брифинге Конашенков также сообщил, что за время специальной операции на Украине из строя выведено 3593 объекта военной инфраструктуры страны.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную операцию по защите населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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