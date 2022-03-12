Авиация и ПВО России за сутки сбили Ми-24 и три беспилотника ВВС Украины

Вооруженные Силы РФ продолжают наступление на широком фронте, установили контроль над Новоандреевкой и Кириловкой и вышли на новый рубеж, продвинувшись за день на 12 километров. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Возгорье и Молодежное. Кроме того, она частично овладели населенным пунктом Попасная. Передовые отряды вышли на окраины Северодонецка.

За прошедший день авиация и силы противовоздушной обороны России сбили в воздухе Ми-24 ВВС Украины. Также были поражены три беспилотника, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 79 объектов военной инфраструктуры Украины, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, два зенитных ракетных комплекса, три установки РСЗО, одна станция РЭБ, шесть складов боеприпасов и ГСМ и 54 мест скопления боевой техники», - сказал Конашенков.

Ранее в Минобороны России заявили о взятии наступающими войсками ДНР под контроль пяти кварталов Мариуполя. Также группировка ДНР, взяла под контроль населенные пункты Ближнее и Тавла.

Материал подготовили: Вадим Синицын, Николай Баранов.