В стране и мире Корреспондент «Звезды» показал изнутри огневую точку ВСУ в жилом доме Олег Лавров Пулеметы из квартиры уже вынесли, местные жители наводят в помещении порядок. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Украинские военнослужащие переоборудуют под огневые точки обычные квартиры в жилых домах. Одну из них на освобожденных войсками Донецкой народной республики осмотрел корреспондент «Звезды» Олег Лавров. Пулеметы из квартиры уже вынесли, теперь местные жители пытаются навести в помещении порядок. Ранее войска ДНР освободили город Волноваху, сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. В распоряжении «Звезды» оказались кадры выхода из города боевой техники: танков, самоходных орудий, бронемашин и грузовиков. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Как сообщает Минобороны России, удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры. На сегодняшний уничтожен уже 3491 такой объект. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика