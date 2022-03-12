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Корреспондент «Звезды» показал изнутри огневую точку ВСУ в жилом доме

Олег Лавров
17:42 12.03.2022
Пулеметы из квартиры уже вынесли, местные жители наводят в помещении порядок.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Украинские военнослужащие переоборудуют под огневые точки обычные квартиры в жилых домах. Одну из них на освобожденных войсками Донецкой народной республики осмотрел корреспондент «Звезды» Олег Лавров.

Пулеметы из квартиры уже вынесли, теперь местные жители пытаются навести в помещении порядок.

Ранее войска ДНР освободили город Волноваху, сообщил на брифинге официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. В распоряжении «Звезды» оказались кадры выхода из города боевой техники: танков, самоходных орудий, бронемашин и грузовиков.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации страны. Как сообщает Минобороны России, удары наносятся только по объектам военной инфраструктуры. На сегодняшний уничтожен уже 3491 такой объект.

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