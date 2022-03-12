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США ввели санкции против Зюганова и Володина

Виктория Ивашечкина
01:30 12.03.2022
Новые ограничения со стороны Штатов коснулись и членов правления ВТБ.
США ввели санкции против Зюганова и Володина
© Фото: Jp Valery, Unsplash
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США добавили в санкционный список спикера Госдумы Вячеслава Володина, а также главу КПРФ Геннадия Зюганова и членов правления ВТБ. Об этом сообщает американский минфин. Татьяну Навку, российскую фигуристку и жену пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, а также его детей Николая и Елизавету тоже добавили в список.

В заявлении отмечается, что санкционный список пополнен Володиным, Зюгановым и еще 10 депутатами. Новым ограничениям подвергли и бизнесмена Виктора Вексельберга, который уже был в санкционном списке, теперь заблокированы его самолет и яхта.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, четвертый по счету пакет санкций против Российской Федерации. Его целью, по словам главы ЕК, является экономическая изоляция страны. В частности, ЕС откажет РФ в статусе наибольшего благоприятствования на рынках Евросоюза. Запреты коснутся товаров класса «люкс», криптовалют и инвестиций в энергетический сектор РФ. 

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.

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