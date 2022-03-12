Путин проводит телефонный разговор с Макроном и Шольцем

Президент России Владимир Путин 12 марта проводит телефонный разговор с французским лидером Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Да, это так», - сказал Песков агентству в ответ на просьбу подтвердить информацию Елисейского дворца о проходящей беседе.

Подробности разговора не уточняются.

Предыдущий телефонный разговор лидеров состоялся 10 марта. Собеседники обсудили ситуацию на Украине.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. По информации Минобороны России, удары наносятся только по военной инфраструктуре страны.

Ранее Путин обсудил ситуацию на Украине с президентом Финляндии Сауле Ниинисте. В частности, российский президент рассказал коллеге о целях и задачах спецоперации, они также обсудили ход переговоров с Украиной.