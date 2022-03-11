Путин в беседе с президентом Финляндии рассказал о ходе переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Об этом сообщает сайт Кремля.

Путин подробно разъяснил Ниинисте причины проведения спецоперации по защите республик Донбасса, а также информировал финского коллегу о ее целях и задачах. Кроме этого, президент России рассказал о ходе переговоров с Украиной.

Оба президента уделили особое внимание гуманитарному аспекту происходящего. Также они обсудили принимаемые меры, которые должны обеспечить безопасность гражданского населения. Также обсуждалась организация гуманитарных коридоров, которые необходимые для эвакуации мирных жителей из зоны боестолкновений.

Стороны условились оставаться в контексте как по российско-финляндской повестке дня, так и по украинской проблематике.