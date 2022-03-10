Путин, Макрон и Шольц обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем обсудил ситуацию, складывающуюся на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжили обсуждать тему Украины», - сказал представитель Кремля журналистам.

Накануне российский лидер провел телефонный разговор с канцлером ФРГ. В ходе беседе стороны обсудили российскую спецоперацию по защите народных республик Донбасс. Они также обсудили варианты политико-дипломатических усилий, в том числе итоги третьего раунда российско-украинского переговорного процесса.

Напомним, что утром 24 февраля Путин заявил о начале специальной военной операции по защите народных республик Донбасса. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственным за возможное кровопролитие будет киевский режим.