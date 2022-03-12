В Анкаре заявили, что Турция не хочет присоединяться к санкциям против России

Глава турецкого Минэнерго Фатих Донмез заявил, что Анкара не хочет принимать участие в политике санкций против Москвы, Турция придерживается дипломатического пути решения вопросов.

«Наш президент тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций. У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», - приводятся слова Донмеза CNN Turk.

Кроме того, министр отметил, что в Турции ожидают, что антироссийские санкции не коснутся прокачки газа из РФ в страну.

«Мы ожидаем, что это не коснется нас. Такого разговора не было. У нас тоже частые диалоги. У Турции нет проблем с поставками природного газа», - сказал глава ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что страны, которые ведут недружественную политику в отношении Москвы, пытаются обвинить Россию в необходимости «затянуть пояса». Российский лидер объяснил, что увеличение цен на энергетические ресурсы произошло из-за просчета западных стран, а не по вине РФ.

Накануне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что санкционная политика против России будет иметь последствия для всего мира. Он подчеркнул, что организация будет продолжать линию рестрикций против Москвы до тех пор, пока Россия не прекратит спецоперацию.

Напомним, что утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса, демилитаризация и денацификация страны. Впоследствии действия России вызвали реакцию коллективного Запада и других стран, которые приняли решение о введении в отношении официальной Москвы экономических санкций.