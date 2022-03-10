Путин: страны Запада обвиняют Россию в необходимости «затянуть пояса» из-за роста цен на газ

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Правительства заявил, что страны, которые ведут недружественную политику в отношении Москвы, пытаются обвинить Россию в необходимости «затянуть пояса» .

«Что касается тех стран, которые предпринимают недружественные шаги в отношении нашей страны и экономики, том мы с вами хорошо знаем, что они призывают своих граждан затянуть пояса, одеваться потеплее и, в общем, указывают на те санкции, которые они вводят против нас, как на причину ухудшения положения у них», - сказал глава государства.

Российский лидер объяснил, что увеличение цен на энергетические ресурсы произошло из-за просчета западных стран, а не по вине РФ.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание, что Россия в полном объеме выполняет все свои обязательства в качестве поставщика энергоресурсов. Также президент РФ заметил, что украинская газотранспортная система загружена на 100%.