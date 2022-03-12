МО РФ сообщило о выведении из строя центра радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах

Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«За сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два - "Байрактар ТБ-2" и одна тактическая ракета "Точка-У"», - отметил Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники, сказал официальный представитель МО РФ.

Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

«Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжили наступательные действия и взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило девять километров», - добавил Конашенков.

Вооруженные Силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной милиции Донецкой республики. Продвижение за сутки составило 21 километр.

Кроме того, группировка войск Народной милиции ЛНР продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило шесть километров.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов