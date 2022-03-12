Минобороны России показало обновленную карту районов Украины, перешедших под контроль ВС РФ

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Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал, что ВС РФ удалось выйти к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка.

«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио и радиотехнической разведки ВСУ в Броворах», - сказал он.

Было добавлено, что за сутки авиацией и противовоздушной обороной ВКС РФ удалось сбить в воздухе пять БПЛА, из них два – «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У».

Оперативно-тактической и армейской авиацией было поражено 145 объектов ВСУ. В их числе - три ЗРК «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 78 мест скопления боевой техники.

«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», - добавил Конашенков.

Напомним, что утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения народных республик Донбасса. Для этого, по словам российского лидера, необходимо провести демилитаризацию и денацификацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.