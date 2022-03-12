МО РФ: за сутки авиацией поражены 145 объектов ВСУ

В ходе спецоперации на Украине за сутки авиацией и ПВО ВКС России сбито в воздухе пять беспилотных летательных аппаратов, из них два – «Байрактар ТБ-2» и одна тактическая ракета «Точка-У». Об этом в ходе специального брифинга заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 145 объектов ВСУ, в том числе: три зенитных ракетных комплекса «Бук М-1», восемь пунктов управления и узлов связи, пять складов боеприпасов и ГСМ, 78 мест скопления боевой техники.

«Всего за время операции выведено из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и миномета, 934 единицы специальной военной автомобильной техники», - отметил Конашенков.

Также по данным МО РФ, подразделения Народной Милиции Донецкой Народной Республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил продолжила наступательные действия, взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай и блокировали Новоандреевку с юга и востока. Продвижение в глубину составило 9 километров.

Вооруженные Силы Российской Федерации вышли к населенным пунктам Новодонецкое Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск Народной Милиции Донецкой Народной Республики. Продвижение за сутки составило 21 километр.

Кроме того, группировка войск Народной Милиции Луганской Народной Республики продолжила наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировала Рубежное. Продвижение составило 6 километров.

Материал подготовили Кирилл Кунецкий и Николай Баранов.