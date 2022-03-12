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Pink Floyd удалит песни с музыкальных платформ России и Белоруссии

Виктория Ивашечкина
00:06 12.03.2022
Все произведения рок-группы с 1987 года будут удалены с цифровых сервисов.
Pink Floyd удалит песни с музыкальных платформ России и Белоруссии
© Фото: Nils Jorgensen, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Британская рок-группа Pink Floyd удалит все свои музыкальные записи с 1987 года с цифровых музыкальных сервисов в России и Белоруссии в ответ на проведение военной спецоперации РФ на Донбассе. Об этом сказано в заявлении группы в Twitter.

«Произведения Pink Floyd с 1987 года и все сольные записи Дэвида Гилмора удаляются со всех цифровых музыкальных провайдеров в России и Белоруссии начиная с сегодняшнего дня», - говорится в сообщении. 

Напомним, что санкции против России страны Запада стали вводить после 24 февраля. В тот день глава РФ Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент заявил, что ее цель - денацификация и демилитаризация Украины.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новый, четвертый по счету пакет санкций против Российской Федерации. К примеру, ЕС откажет РФ в статусе наибольшего благоприятствования на рынках Евросоюза. Запреты коснутся товаров класса «люкс», криптовалют и инвестиций в энергетический сектор РФ. 

В свою очередь Владимир Путин заявил, что экономика России адаптируется к санкциям, введенных западными странами, что в итоге приведет к ее независимости

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