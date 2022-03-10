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В Совфеде предупредили иностранный бизнес о возможности блокировки его активов

Ян Брацкий
10:38 10.03.2022
Ранее в правительство и Генпрокуратуру РФ поступил список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы.
В Совфеде предупредили иностранный бизнес о возможности блокировки его активов
© Фото: pexels
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Активы иностранных компаний, попавших в перечень недружественных стран и уходящих с российского рынка, могут заблокировать и ограничить права собственности. Такой вариант развития событий допустил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов и другие меры», - приводит РИА Новости его слова.

Ранее стало известно, что организация «Общественная потребительская инициатива» направила в правительство России и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы. Предварительно, в него вошли около 60 компаний, которые объявили о прекращении работы на территории РФ без предоставления гарантий потребителям. В их числе: Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

Двадцать четвертого февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале проведения на территории Украины специальной военной операции по защите жителей Донбасса. Сразу после этого ряд государств сообщил о введении новых санкций в отношении России, а некоторые крупные компании заявили об уходе с российского рынка.

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