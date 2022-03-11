МО РФ сообщило о выведении из строя украинских военных аэродромов в Луцке и Ивано-Франковске

Украинские военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске выведены из строя. Об этом в ходе брифинга рассказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«Утром 11 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске», - сообщил Конашенков.

Кроме того, группировкой войск Донецкой Народной Республики освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до шести километров. Подразделения народной милиции ДНР продолжили сжимать кольцо окружения в Мариуполе. Общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров.

За сутки истребительной авиацией и войсковой ПВО сбито три украинских вертолета Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, в том числе пять «Байрактар ТБ-2». Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 107 объектов украинских вооруженных сил.

В том числе: шесть пунктов управления и узлов связи, 14 складов боеприпасов и ГСМ, 11 мест скопления боевой техники. Всего за время проведения операции выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожены: 98 самолетов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин, 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и минометов, 843 единицы специальной военной автомобильной техники.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов