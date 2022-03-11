ВОЗ призвала Украину уничтожить в лабораториях опасные патогены

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала минздраву Украины уничтожить опасные патогены в биолабораториях в целях предотвращения их возможной утечки.

Представительство организации на Украине на протяжении нескольких лет работало с местным минздравом в «поддержке и укреплении биобезопасности лабораторий».

Таким образом, ВОЗ посоветовала всем сторонам сотрудничать «в безопасном обращении с любыми патогенами, которые им встречаются», передает ТАСС.

В свою очередь Россия запросила проведения в пятницу, 11 марта, заседания Совбеза ООН для того, чтобы обсудить военно-биологическую деятельность США на Украине.

Дело в том, что несколькими днями ранее Министерство обороны России получило подтверждение, что в ходе спецоперации по защите Донбасса Украина экстренно устранила следы военно-биологической программы, которая финансировалась Пентагоном. Официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российское оборонное ведомство обладает доказательствами уничтожения 24 февраля патогенов смертельных болезней.