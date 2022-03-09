Центробанк вводит временный порядок операций с наличной валютой

Банк России с 9 марта по 9 сентября текущего года вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте», - сказано в сообщении.

Так, россияне смогут открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них средства временно можно будет в рублях по рыночному курсу. Кроме того, как отмечается, финансовые организации не будут продавать наличную валюту гражданам.

Ранее сообщалось, что Центробанк начал разрабатывать предложения по поддержке людей, у которых есть кредиты по плавающим ставкам, несмотря на то, что сейчас почти все ипотечные и розничные ссуды выдаются по фиксированной ставке. Подчеркивалось, что мера направлена на поддержку финансовой и ценовой стабильности на фоне введенных антироссийских санкций.

Кроме того, Банк России порекомендовал кредиторам приостановить принудительное выселение должников из жилья.

Напомним, что санкции против России страны Запада и зарубежные компании стали вводить после 24 февраля. В тот день Владимир Путин объявил о специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ заявил, что ее цель – денацификация и демилитаризация Украины.