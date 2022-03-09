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В ЦБ назвали условие для покупки иностранной валюты

Иван Линдеманн
18:35 09.03.2022
Покупать доллары и евро по-прежнему можно, но за безналичный расчет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Статс-секретарь - заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов разъяснил ограничения по валютным счетам и вкладам. По его словам, покупать доллары и евро по-прежнему можно, но за безналичный расчет.

«Безналичная покупка разрешена в любом объеме. Эти средства поступят на новый счет гражданина, который должен быть открыт им в банке. В отношении этого счета действует только одно ограничение - с этого счета не могут быть получены наличные средства», - уточнил он.

Также Гузнов напомнил, что в наличной валюте снять теперь можно до $10 тысяч, остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Валюта будет выдаваться в долларах США. Если открыто несколько счетов в одном банке, то предел - те же $10 тысяч в совокупности.

«Эти меры помогут стабилизировать валютный рынок и финансовую систему России», - уверены в ЦБ.

Временный порядок снятия наличной валюты будет длиться с 9 марта до 9 сентября. В Банке России уточнили, что все средства граждан будут сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад.

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