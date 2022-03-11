Корреспондент «Звезды» показал уничтоженную украинскую военную колонну в Херсонской области

Южная группировка войск успешно выполняет задачи на освобожденных территориях Украины, в том числе в Херсонской области. О боях первых дней спецоперации там напоминают только уничтоженные колонны ВСУ и нацбатальонов, которые попали под мощный удар российских ВКС и артиллерии.

Подбитой техники действительно очень много, ей буквально усеяны обочины дорог, ведущих вглубь страны. Сгоревшие грузовики, брошенные буксируемые гаубицы, прямо на шоссе разбросаны снаряды. По следам стремительного наступления наших войск в ходе спецоперации прошел Валентин Гвоздев.

«Сейчас по дорогам Херсонской области свободно могут передвигаться только российские воинские колонны. Все перемещения украинских войск под контролем беспилотников. В случае появления украинской техники данные передаются артиллерии и авиации, после чего тут же происходит удар», - заметил корреспондент.

Ранее в Минобороны России сообщили, что украинские националисты под угрозой убийства изымают продукты, автомобили и технику у мирных жителей в Сумах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо