МО РФ: Киев запретил мэрам любые гуманитарные контакты с Россией, несогласных расстреливают

В Минобороны России заявили, что киевский режим запретил мэрам украинских городов любые гуманитарные контакты с Россией, а несогласных просто расстреливают. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Киевские власти запретили мэрам городов какие-либо контакты с российской стороной, в том числе по организации гуманитарных коридоров. Всех несогласных при этом просто расстреливают», - сказал Мизинцев.

Также, по его словам, в Сумах украинские националисты проводят рейды по частным домовладениям. Там они, угрожая физической расправой, изымают у местных жителей еду, технику, автомобили и горюче-смазочные материалы.

Мизинцев добавил, что, учитывая ответственность России за гуманитарное положение, ВС РФ ведут интенсивное наблюдение за обстановкой на гуманитарных маршрутах при помощи беспилотников.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов