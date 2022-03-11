В МО РФ заявили, что украинский вариант эвакуации из Волновахи ставит Киев в нелепое положение

В Минобороны России заявили, что предложенный Украиной вариант эвакуации мирного населения из Волновахи ставит Киев в нелепое положение. Об этом сказал начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«Предложенный украинской стороной вариант эвакуации из Волновахи, ввиду незнания истинной обстановки на «земле», в очередной раз ставит официальный Киев в нелепое положение, так как данный населенный пункт в настоящее время полностью контролируется подразделениями народной милиции Донецкой Народной Республики, которые уже выстраивают мирную жизнь в Волновахе», - отметил Мизинцев.

По словам начальника НЦУО, с населением города уже проводятся необходимые гуманитарные мероприятия. Никто из жителей при этом не собирается покидать свои дома.

Также Мизинцев заметил, что украинские боевики прячут тела мирных граждан, убитых карателями, в школе искусств в Харькове. Также сообщается, что украинские националисты под угрозой убийства изымают продукты у мирных жителей в Сумах.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов